Ministério Público libera contrato com cooperativas

Através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o Ministério Público pretende resolver de imediato a crise na saúde do Rio Grande do Norte.Em reunião, nesta quarta-feira (28), na Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), as promotoras Iara Pinheiro e Elaine Cardoso apresentaram uma proposta que libera a contratação das cooperativas, mas desde que o governo do estado e a prefeitura de Natal se responsabilizem em estruturar a rede pública de saúde.Segundo a assessoria da Sesap, o município será o responsável pela contratação dos serviços das cooperativas. Porém, o estado repassará a prefeitura um recurso de 60%, referente ao valor total do contrato. De forma não oficial, o governo estadual aceita a proposta.O Termo de Ajustamento de Conduta deixa claro que além do caráter de excepcionalidade da renovação ela deve ser por tempo determinado. A medida, segundo o Ministério Público, visa amenizar os efeitos da atual crise na saúde pública até que uma solução definitiva seja viabilizada.Os detalhes das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta proposto serão analisados pelos Secretários de Saúde por um prazo de até 48h, quando devem informar ao Ministério Público o posicionamento de cada um. Como se trata de um documento ainda em apreciação, as Promotoras de Justiça preferiram não divulgar ainda a íntegra do TAC, uma vez que, dependendo das considerações dos dois Secretários, alguns pontos podem ser alterados.Segundo a Promotora de Justiça Iara Pinheiro, após o posicionamento do poder público, a mesma minuta será apresentada e discutida com os representantes das cooperativas médicas.

* Atualizado às 16h21 com informações do MP.