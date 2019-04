ABC masters e sub-18 inauguram estádio em Goianinha Estádio José Nazareno do Nascimento é dotado de arquibancadas, cabines, vestúários e um gramado impecável

O ABC ganhou os dois jogos amistosos que marcaram a inauguração do Estádio José Nazareno do Nascimento, em Goiaininha. ABC Master e ABC Sub-18 venceram pelo mesmo placar de 1 a 0 aos selecionados da cidade.



Uma grande festa com hasteamento de bandeiras, queima de fogos, hino Nacional e discursos marcou a inauguração do belo estádio dotado de arquibancadas, cabines de imprensa, vestiários um gramado impecável.



Na vitória do Master do ABC, o gol foi marcado por Teci, sendo este o gol primeiro da história da nova praça de esportes. No segundo jogo, os meninos Sub-18 do alvinegro, em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Junior, ganharam com um tento marcado pelo atacante Jackson.





Com informações do site do ABC