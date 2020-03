ABC: Tiago Cardoso faz exames e pede paciência para recuperar forma

David Freire

O técnico do ABC, Heriberto da Cunha, destacou a chegada de Tiago e elogiou Ranieri, atual titular do gol alvinegro. “O Tiago chega para somar em nosso elenco e como estava esse tempo sem jogar vai precisar de todo um trabalho. E o Ranieri está muito bem na equipe”, disse.O novo goleiro do ABC disse que aguarda “o planejamento da comissão técnica e dos dirigentes para a temporada”. “Vou me submeter à avaliação física e médica. Vou trabalhando aos poucos. É preciso ter um pouco de paciência”, declarou. Heriberto da Cunha frisou que estão montando a equipe “visando a série B”.