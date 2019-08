Petrobras é eleita empresa líder em reputação ética no setor de Petróleo e Gás

Divulgação Centro de Defesa Ambiental da Petrobras

* Fonte: Petrobras

O ranking avaliou 541 multinacionais em 18 setores distintos através de critérios como impacto ambiental da produção, responsabilidade social, reciclagem, informação ao consumidor, inovação ecológica, presença internacional, risco ambiental, padrões trabalhistas e política anticorrupção. A Covalence é uma empresa com o propósito de prover informações sobre desenvolvimento sustentável.No ranking global, entre todos os setores, a Petrobras figura como a empresa brasileira mais bem avaliada, na 38º posição. Na listagem anterior a Companhia figurou na 65º colocação geral e em 7º lugar dentre o setor de Petróleo e Gás.O Covalence Ethical Ranking, publicado desde 2005, é constituído por um sistema de medição com coleta de dados qualitativos correspondentes a 45 critérios e funciona como um termômetro de como as multinacionais são percebidas no campo da ética. O sistema integra informações encontradas na mídia, empresas, ONGs e órgãos de pesquisa.