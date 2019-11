O jogador Anderson, do Manchester United, está desconvocado do amistoso contra a Itália, por motivo de contusão.

O técnico Dunga não convocará substituto para Anderson para participar do amistoso do dia 10 de fevereiro, em Londres.



Depois de perder Luís Fabiano e não poder contar com Amauri, não liberado pela direção do Juventus da Itália, o treinador tem mais uma baixa.