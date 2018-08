Casa da Ribeira apresenta "Rinocerontes"

O espetáculo Rinocerontes estréia hoje (7) na Casa da Ribeira às 19h e segue com apresentações nos dias 8, 9, 15 e 16 de novembro. A peça é o mais novo trabalho do Grupo de Teatro Casa da Ribeira e tem a direção de Henrique Fontes.Rinocerontes tenta fazer com que o público reflita sobre os diferentes grupos da sociedade contemporânea com a pergunta: "Que espécie é da sua tribo?"Torcidas organizadas, os emos, grupos formados no trabalho, a inversão de valores dessa época, o álcool, a busca incessante das pessoas pela felicidade são temas do espetáculo.A companhia teatral é formada por jovens da rede pública de ensino do projeto ArteAção, desenvolvido pelo Centro Cultural Casa da Ribeira em parceria com o Instituto Ayrton Senna e COSERN.No ano passado, eles desenvolveram o espetáculo experimental

Uma história de lenços e ventos

, adaptação do texto original de Ilo Krugli, também com direção de Henrique Fontes.Com esse espetáculo foram convidados pelo SESC-RN e participaram, em abril deste ano, do palco giratório, em Caicó, onde tiveram a oportunidade de conhecer o autor do texto original.

Rinocerontes

Casa da RibeiraDias 7, 8, 9, 10, 15 e 16 de novembro, às 19h.Preço: 10 (inteira) e 5 (estudante).