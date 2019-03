Cineclube exibe clássico natalino

O Cineclube Natal exibe hoje (14) o clássico

A Felicidade Não se Compra

, do diretor norte-americano Frank Capra, na última sessão do mês dentro do projeto Cine Vanguarda.A sessão começa às 17h e a entrada custa R$ 2.

A Felicidade Não se Compra

é estrelado por James Stewart, Donna Reed e Lionel Barrymore.George Bailey (James Stewart, de

Janela Indiscreta

Um Corpo Que Cai

) é um jovem que sonha em crescer na vida e ajudar o mundo a ser melhor. Entretanto, em certo momento da vida, devido a problemas financeiros, George tenta se matar, e é nesse ponto que o filme aproveita para discutir seus temas: o que é melhor, ter muitos amigos ou se aproveitar das pessoas e faturar em cima de seus sonhos? Será que as ações passam despercebidas por Deus? Será que quando encontramos um amor de verdade devemos embarcar nele ou deixá-lo para trás com medo do futuro?Com toda essa inocência terna e sincera,

A Felicidade Não Se Compra

trata de temas importantes com simplicidade e de maneira tocante, sem parecer piegas ou infantil.Em um mundo capitalista de como era o de 1946, pós-crise de 1929 e o início da reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, leva o espectador a refletir em pleno século 21 sobre os verdadeiros valores da vida.