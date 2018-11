Vestibular 2009: Comperve divulga gabaritos do segundo dia de provas

Vlademir Alexandre A UFRN divulgou o gabarito das avaliações desta segunda-feira (24).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou o gabarito das avaliações desta segunda-feira (24). As provas do segundo dia correspondem às disciplinas de português e literatura, história e geografia.Foram aplicadas para os vestibulandos 44 questões de múltipla escolha, sendo divididas em 20 questões de português e literatura, 12 de geografia e 12 de história, além da prova de redação.Esta terça-feira (25), será o ultimo dia de vestibular e serão aplicadas as provas discursivas de todas as áreas. Para os cursos de Humanas I, as provas serão de matemática, história e geografia. Em Humanas II, as matérias serão língua estrangeira, história e geografia. Para os cursos da Tecnológica I, as disciplinas serão matemática, história e física. Em Tecnológica II, matemática, física e química. E em Biomédica as disciplinas serão biologia, química e física.

Confira o gabarito das provas desta segunda-feira: