Rogério Marinho: "A Justiça vai decidir se permaneço no PSB"

Vlademir Alexandre "Com todo respeito ao vice-governador, quem vai decidir se permaneço no PSB agora é a Justiça".

que nem mesmo as declarações a favor da sua permanência no PSB feitas pelo vice-governador Iberê Ferreira de Souza (PSB) no final da semana passada poderão influenciar sobre sua continuidade no partido.“O vice-governador é um político experiente e sabe que o êxito do partido nas futuras batalhas políticas depende da união de seus correligionários. Mas com todo respeito a ele, quem vai decidir se permaneço ou não no PSB agora é a Justiça”.Rogério Marinho entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral no dia 25 de novembro solicitando sua saída do PSB com uma declaração de justa causa. “Se a justiça achar que minhas alegações não são suficientes para que eu deixe o partido, aí tudo bem. Mas não vejo mais como paralisar o processo”, ressaltou.“Não tenho dificuldades em manter conversas com pessoas que são atores e protagonistas do processo político do estado como o vice-governador. Mas não depende mais de mim.”, enfatizou Rogério Marinho.O deputado estadual também lembrou que líderes de alguns partidos já o procuraram e sinalizaram interesse na filiação do parlamentar, mas Rogério Marinho não quis adiantar quais seriam esses partidos. “Primeiro vou esperar a decisão da justiça, aí me posiciono sobre que base poderei integrar”, concluiu.