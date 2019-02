PRF registra três acidentes durante a madrugada Nenhuma ocorrência foi considerada de natureza grave.

A Polícia Rodoviária Federal registrou três acidentes na madrugada deste sábado (13). Todas as colisões foram na BR 101, com apenas duas vítimas feridas levemente.



O primeiro acidente ocorreu pouco depois da meia noite, no quilômetro 98, na altura de Neópolis, na BR 101. Um Palio (JPD 7975) e um Gol (MNZ 4097) se envolveram numa colisão traseira, mas ninguém saiu ferido.



Helena Elisa Áires da Costa, 9 anos e Ana Helena Áries, 28 anos foram as duas vítimas da colisão frontal, entre uma Astra (KFL 1815) e um Gol ( MXJ 7744). As passageiras estavam no Astra e sofreram ferimentos leves. O acidente foi na BR 101, no município de Goianinha.



Em Emaús, no quilômetro km 101, um Corsa (MXU 6228) e um Siena (MYZ 9806) participaram de uma colisão traseira, , não houve vítimas.