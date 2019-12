Palmeiras vence Ral Potosí e se classfica na Libertadores

Palmeiras enfrentou os quase 4.000m de altitude da cidade de Potosí (BOL) para buscar a connfirmação de sua vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América, diante do Real. Mesmo sem exibir um bom futebol, o Verdão venceu por 2 a 0 e se classificou.

Tendo feito 5 a 1 na partida de ida, o Verdão foi à Bolívia apenas com a formalidade de buscar a vaga. No entanto, o Potosí tentou buscar a vitória, e quase marcou em levantamento de Suárez, que surpreendeu Bruno. Em resposta, Willians também acertou a trave de Mauro Machado.

Aos 26, a melhor chance do Potosí. Chiorazzo aproveita confusão da defesa palmeirense e cabeceia, mas Danilo salva em cima da linha. A resposta foi na medida: Cleiton Xavier é lançado por Keirrison e bate forte para abrir o placar.

O segundo tempo tornou-se mais morno, com o Potosí mais no ataque e o Palmeiras se segurando. O jogo perdeu emoção e as duas equipes não tinham mais chances como antes. No entanto, o Verdão teria mais um gol, com Keirrison, após recuo da defesa da equipe da casa.

Agora, o Palmeiras pega o Sport (PE), o Colo-Colo (CHI) e a LDU (EQU) na fase de grupos, estreando justamente contra os atuais campeões da Libertadores.