América: Depois de apresentado, Marcelo Vilar se encontra com dirigentes alvirrubros Novo treinador alvirrubro esteve reunido nesta terça-feira (9) com o "Peninha" e "Vereador", diretor e gerente de futebol, respectivamente, do América.

Depois de ser apresentado como novo técnico do América, Marcelo Vilar trabalha junto com Marcos Meira Pires, o “Peninha”, e Francisco Bezerra Filho, o “Vereador”, diretor e gerente de futebol do América, respectivamente.



Os três se reuniram nesta terça-feira em um centro comercial da cidade. O assunto do encontro não foi revelado à reportagem do Nominuto.com, mas pelas conversas dos últimos dias o assunto em pauta deve ser um só: contratações.



O treinador alvirrubro tem certa pressa para começar seu trabalho e implantar sua metodologia em seu novo clube. Depois do anúncio de Marcelo Vilar , “Peninha” afirmou que os novos reforços seriam informados até o final desta semana e ao que parece a previsão deve se confirmar.