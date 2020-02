Embaixador vê importância do novo aeroporto para turismo americano

Luana Ferreira Wilma de Faria folheia livro que reúne fotos americanas e brasileiras.

“A questão do aeroporto também é importante para aumentar nossas visitas”, disse, enquanto Wilma de Faria, sentada ao lado, concordava com a cabeça. Sobel afirmou que “trabalha diariamente” para diminuir os entraves burocráticos, como vistos e cobrança de taxas, que limitam o turismo americano em solo potiguar.A governadora reclamou da falta de vôos diretos dos EUA para Natal, como acontece com Recife e Salvador. "A gente precisa conseguir que os americanos visitem o Rio Grande do Norte como fazem os europeus", afirmou.As declarações foram feitas depois de uma reunião reservada entre o embaixador americano, a procuradora federal norteamericana, Karine Moreno, a representante da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA, Gabrielle Nardel, a governadora e alguns secretários como Aquino Neto, da Segurança e Defesa Social e José Rufino, do Desenvolvimento Econômico.Foi acertada uma parceria para capacitação de policiais com duração de dois anos. O primeiro curso será em Recife sofre pedofilia e está programado para abril. “Nós somos um povo só e queremos acabar com o crime”, afirmou a procuradora americana.Outros cursos programados são sobre combate a lavagem de dinheiro, crime organizado, tráfico humano e testes de DNA.Os visitantes também mostraram interesse em ajudar na prevenção do câncer de mama e outros programas relacionados à saúde da mulher.Fora da sala de reunião, três rapazes do programa “Jovens Embaixadores” falavam sobre suas experiências em representar o Brasil nos EUA e a expectativa de receber bolsa em dinheiro para estudar em alguma universidade americana.O grupo se preocupou em conhecer a infraestrutura hoteleira e viária da cidade antevendo futuras parcerias comerciais e Nardel, da Agência de Comércio e Desenvolvimento, disse que o fato de ter visitado Natal duas vezes em menos de quatro meses siginificaria grande interesse em investir na região.Ao final, a governadora recebeu de Sobel o livro “50 years of de Fullbright Comission im Brazil – Visual impressions”, com reprodução de imagens dos dois países. Em troca, ela deu um relógio de parede em pedra sabão.