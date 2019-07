Janeiro é época de pechinchar Como as promoções de fim de ano não conseguiram atrair os consumidores, lojistas esperam que as liquidações de janeiro aumentem as vendas.

As palavras liquidação, saldão e ofertas começam a ocupar as vitrines das lojas em todo o Rio Grande do Norte. O início do ano reserva surpresas para os clientes, que adotam esse período para mudar o visual e começar o ano com produtos novos em casa.



As promoções são válidas para o setor de vestuário, calçados, acessórios e são motivadas pela troca de coleção que acontece no início do ano e pelos estoques do período natalino.

Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas - FCDL, Marcelo Rosado, as promoções de início de ano devem motivar os empresários.



"O lojista deve estar preparado para receber o cliente nesse ano com promoções, bom atendimento e crédito", diz. Ele afirma que não existem regras para as liquidações, mas o lojista deve estar atento ao movimento do mercado. "Quem dita os descontos e as promoções é a oferta e a procura dos clientes, mas é preciso ser competitivo para estar bem no mercado", alerta.



As liquidações movimentam o comércio durante janeiro, com promoções nos segmentos de supermercado, material de construção, vestuário, calçados e outros. Os lojistas natalenses começam a organizar promoções unificadas, com descontos de 20% a 50%, queimando o estoque do fim do ano e garantindo novas compras. Com a mudança de estação, as antigas peças ganham descontos e os clientes têm mais oportunidade de compra.



A política de promoções varia de empresa para empresa, mas as lojas com franquias são as primeiras a oferecerem descontos, seguindo a tendência nacional com a troca de estação e novas tendências de moda.



Liquidações As primeiras liquidações são iniciadas após a semana natalina até os últimos dias do ano. É nesse período que os clientes vão aos shoppings trocar os presentes e acabam comprando mais artigos. Em janeiro, começam as novas promoções com o objetivo de acabar com o estoque do ano que já passou.



Em Natal, a Câmara de Dirigentes Lojistas lança essa semana a Promoshopping para motivar a compra nas lojas dos shoppings da cidade. Segundo a CDL, o crescimento deverá ser de 15% nas vendas do mesmo período do ano passado.



A liquidação de balanço oferece descontos em produtos variados, oferecendo ao consumidor variedade nas escolhas num mesmo ambiente. Para o vice-presidente da CDL Natal, George Ramalho, essa é uma oportunidade de os lojistas renovarem os estoques. "Durante esse período do ano, os clientes têm maiores opções de promoções e descontos em produtos variados", afirma.



A campanha "Todos os shoppings em promoção" é valida até 17 de janeiro para Midway Mall, Natal Shopping, Via Direta, Cidade Jardim, Shopping Orla Sul, Norte Shopping e Praia Shopping.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - edição 42 - de 10 a 16 de janeiro.