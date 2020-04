Audiência debaterá hoje o fim da DRU na Educação A Proposta de Emenda à Constituição nº 277/2008, em tramitação na Câmara, que determina o fim da Desvinculação das Receitas da União representa um acréscimo de R$ 4 bilhões na Educação já a partir deste ano e outros R$ 19 bilhões até 2011.

O ministro da Educação Fenando Haddad confirmou presença na audiência pública que a Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (18), no plenário 9 do anexo II, a partir das 14h30. O objetivo é debater o Projeto de Emenda à Constituição que põe um fim a DRU na Educação. O que representa um acréscimo de R$ 4 bilhões na Educação já a partir deste ano e outros R$ 19 bilhões até 2011.



A aprovação da PEC na Câmara é considerada prioridade para o presidente Lula. A justificativa é clara: no Brasil existem aproximadamente 55% das crianças em idade escolar com profunda dificuldade em leitura e baixo desempenho escolar, o que mostra deficiência na qualidade do ensino. A Proposta de Emenda à Constituição nº 277/2008, em tramitação na Câmara, que determina o fim da Desvinculação das Receitas da União, vai garantir um reforço nos investimentos na educação básica para reverter esse quadro.



"A DRU que está sendo discutida na Comissão Especial é a revinculação dos recursos, no que tange à questão da educação, e a oportunidade que temos de, com essa nova fonte de financiamento que estava subtraída da educação, fazer o que o Ministro da Educação, o Presidente da República e toda a Casa apregoam há muito tempo: a verdadeira reforma educacional, a revolução na nossa educação", explica o relator da PEC, deputado federal Rogério Marinho (PSB-RN), autor da proposta da audiência pública.



Estima-se que cerca de R$ 52,8 bilhões tenham sido retirados do financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil entre 1998 e 2008 pela DRU, esses valores corrigidos chegariam a quase R$ 80 bilhões. O Deputado Rogério Marinho, nesta PEC, propõe a mudança dos índices da redução gradativa da incidência da desvinculação, extinta totalmente em três anos: para 12,5% no exercício de 2009, 5% em 2010 e zero em 2011. No total serão aportados a Educação algo em torno de R$ 23 bilhões em três anos.



O tema desperta o interesse de todos que se preocupam com a Educação, por isso já confirmaram presença também representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), de organizações não-governamentais e de organismos internacionais tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o movimento Todos pela Educação, alem de entidades de classe como a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação (CNTE) e União Nacional dos Estudantes (UNE).