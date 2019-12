Vista privilegiada de hotel modifica reunião da Copa Apesar da estrutura do Centro de Convenções, reunião com a comissão da CBF/FIFA será no Ocean Palace.

A comissão da CBF/FIFA discutirá o projeto de Natal para a Copa do Mundo de 2014 nesta sexta-feira (6). O local pensando anteriormente era o Centro de Convenções, na Via Costeira, mas após análise da comitiva potiguar na tarde de ontem (5), ficou decidido que o espaço receptivo da Copa será o hotel Ocean Palace.



O motivo é a visão privilegiada que os inspetores terão da praia de Ponta Negra, com o Morro do Careca de pano de fundo. “Os membros da FIFA ficarão encantados com a visão de praia enquanto analisam o projeto de Natal”, disse o secretário municipal de Turismo, Soares Júnior.