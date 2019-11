Obras da refinaria Clara Camarão deverão começar em agosto

Gabriela Duarte

O Termo de Compromisso define as condições de infraestrutura, licenciamento ambiental e benefícios fiscais necessários para a obra. A Petrobras se comprometerá com toda a construção, enquanto o Estado dará apoio à empresa no licenciamento ambiental e concessão de benefícios tributários. Os recursos para a obra estão garantidos no novo Plano Estratégico da Petrobras (2009-2013), que foi anunciado esta semana.Assinado o Termo de Compromisso, a Petrobras dará início à execução do cronograma inicial do projeto da Unidade de Gasolina. Até março deverá ser feita a conclusão do projeto básico e, em maio, a emissão de licenças e instalações das unidades de produção e do terminal aquaviário.Após o início da construção, em agosto deste ano, a Unidade de Gasolina de Guamaré deverá entrar em operação até agosto de 2010 com formulação de gasolina e dezembro de 2010 com especificação de óleo diesel."Desde setembro do ano passado que estamos conversando sobre o Termo de Compromisso, definindo as obrigações da Petrobras e do Estado", explica o secretário estadual de Energia, Jean-Paul Prates, que na semana passada esteve com a equipe gerencial e técnica da Diretoria de Refino e Abastecimento da Petrobras, finalizando a minuta.Segundo o secretário, o Termo também estabelece outros compromissos futuros da Petrobras, como análise de viabilidade econômica relativa ao aproveitamento da glicerina para implantação de um pólo gliceroquímico que reutilizaria a glicerina gerada pelas quatro plantas de biodiesel da Petrobras na região Nordeste, para fabricar biogasolina, aditivos, fluidos de perfuração, base para tintas, vernizes, fármacos, cosméticos, conservantes e detergentes.Outro compromisso seria a instalação de uma unidade industrial de fertilizantes e a remoção da tancagem de Santos Reis.Prates explica que outros termos deverão ser assinados com a Petrobras para acertar outros compromissos. Segundo ele, as conversas agora serão divididas em cada unidade da Petrobras."Temos outros projetos que estão sendo conversados e que devemos assinar termos de compromisso ainda este ano com relação a políticas de integração do gás, expansão de parques eólicos e um projeto pioneiro de geração de energia termosolar", adianta.A refinaria Clara Camarão vai transformar o Rio Grande do Norte no único estado do país com auto-suficiência na produção de todos os tipos de combustíveis derivados do petróleo.O mercado do estado consome, mensalmente, 22,6 milhões de litros de gasolina. A produção diária de 4.500 barris de gasolina tornará o estado autossuficiente.A implantação da Unidade de Gasolina custará cerca de R$ 650 milhões e deverá gerar 1.000 empregos diretos.Em agosto de 2010, a refinaria passará a produzir gasolina e diesel com qualidade internacional. Hoje, já são produzidos no Pólo de Guamaré óleo diesel, querosene de aviação, gás natural, biodiesel e GLP (gás de cozinha).