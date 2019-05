Réveillon terá DJs em Ponta Negra Música eletrônica começa às 23h, próximo aos quiosques 26 e 27.

Uma festa democrática e com proposta diferente dos outros réveillons da cidade, este será o Oi 2009, evento gratuito que será realizado nas areias da praia de Ponta Negra (próximo aos quiosques 26 e 27), a partir das 23h de hoje (31).



O Oi 2009 promete ser a maior pista de dança do estado ao ar livre, reunindo os melhores DJs, com direitos a fogos, efeitos de luz, chuva de prata, projeções inusitadas e uma megaestrutura de luz e som, tudo isso para celebrar dançando a entrada do ano novo.



Na line-up muito house, eletro, trance e psy. Com as participações dos DJs François, Claudinho, Airton,Thomas e um live do Ultimatun.