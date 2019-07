Colisão entre Santana e caminhão deixa um morto e quatro feridos em estado grave

Fotos: Fred Carvalho

O motorista do Santana, João Eudes Dantas, 42 anos, teve morte instantânea, e outras cinco pessoas que iam no carro, de placas MXK - 2461, foram socorridas por policiais rodoviários federais e pelo Samu, sendo levados ao Hospital Walfredo Gurgel. O estado deles, segundo informações do hospital, é bastante grave.O corpo de João Eudes ainda não foi recolhido pelo Itep. A causa do acidente, que foi registrado às 5h40, ainda será investigada, mas tudo indica que o motorista do Santana forçou a passagem.

* Atualizada às 9h47.