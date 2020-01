Copa 2014: Disputa por um lugar ao sol

Fotos: Divulgação

Representante de Fortaleza confia na infraestrutura

Em Recife, secretário crê em "momento de desenvolvimento"

Salvador ressalta dados turísticos para atrair sede

Natal foi a última cidade visitada pela comitiva na sexta-feira (6) - antes eles estiveram em Recife e Salvador - e a penúltima de todo o roteiro, pois Fortaleza recebe, sozinha, a visita da comitiva neste sábado (7).O deputado federal Fábio Faria (PMN) tem uma análise diferente para a disputa das sedes. "O presidente da CBF (Ricardo Teixeira) disse em recente entrevista que serão 12 cidades do país, independente de região. Isso pode representar que as quatro do Nordeste possam ser escolhidas", comentou.Ele não gostou da atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que citou a cidade de Belém, no Pará, para uma das sedes. Para Fábio Faria, Natal pode não estar na disputa com as capitais nordestinas, mas sim com outras cidades. "A meu ver, concorremos com Curitiba, Florianópolis, Goiânia e Belém", analisou. "Essa será uma disputa por duas vagas", completou o parlamentar. Para ele, caso se confirme essa outra disputa, "Natal tem 50% de chances para entrar". "Sei que estamos no jogo", afirmou.O parlamentar vê que durante a visita da comitiva da Fifa, o "primordial é o estádio". "Se eles avaliarem bem e gostarem do projeto, já é um grande passo", avisou.O projeto de Natal visa a construção de uma arena no local onde existe o Machadão e o Machadinho, além de mudanças no Centro Administrativo.E frisou: "A classe política do Rio Grande do Norte deve estar unida. Isso é muito importante. Afinal de contas, Governo e Prefeitura não se entendendo é ponto negativo para a candidatura.”O deputado lamenta o "trabalho contrário" realizado. "A imprensa deveria convocar a população para a escolha de Natal como sede. Contudo, alguns estão discutindo questões negativas. Isso desacredita a população", concluiu.Em entrevista ao, o secretário estadual de Turismo, Fernando Fernandes, pediu que os políticos potiguares façam um lobby para que Natal seja indicada como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. "Sabemos que a decisão não é puramente técnica. Se fosse, Natal seria escolhida como uma das sedes.Precisamos do envolvimento de todos os parlamentares e chefes do Executivo para fazer um lobby político", afirmou Fernando Fernandes, que é o coordenador da equipe criada para recepcionar a comitiva da Fifa.A análise dos inspetores verificou as condições de hospitais, malha viária, localização das avenidas e da arena para os jogos. A comitiva vai observar também o tamanho da rede hoteleira, onde se localiza, as condições e se comporta as equipes participantes.O secretário aponta a rede hoteleira, moderna; a boa acessibilidade, a partir do aeroporto; os estacionamentos, a rede hospitalar, uma boa segurança, conhecida como a capital mais segura do Brasil como pontos positivos de Natal.Além disso, as condições de transporte público, pela Via Metropolitana e o sistema VLT e a implantação do esgotamento sanitário, e componentes como uma boa comunicação como créditos para sediar a Copa.O Nasemana conversou com os secretários de Esporte de Pernambuco e do Ceará, além de obter informações com a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre). E o objetivo de todos é o mesmo: sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Agora, depois das visitas, a expectativa fica para 20 de março, quando serão anunciadas as cidades-sedes do Mundial.Última cidade a ser visitada pelos inspetores da Fifa, Fortaleza já vem investindo em reformas e construções. É o que garante o secretário de Esportes do Ceará, Ferrúcio Feitosa. "Independente da Copa do Mundo, a cidade já vinha se preparando para reformas e outras obras em sua estrutura como o metrô de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e há também resorts se instalando na cidade", disse.Outra obra citada pelo secretário é o "plano para alargar as vias bem como reformas em pontes e viadutos". Ele declarou ao Nasemana: "Tudo que for necessário para trazer uma das sedes para Fortaleza será feito pelo governo do Estado". Ferrúcio Feitosa afirmou que "ainda não se tem como precisar os investimentos" caso a cidade seja uma das escolhidas para ser sede da Copa do Mundo.O titular da Secretaria de Esportes do Ceará ressaltou a candidatura da capital alencarina baseado em uma informação. "Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdid), Fortaleza possui a melhor infraestrutura entre as capitais do Nordeste", citou. Pela vontade do secretário cearense, "todas as cidades seriam eleitas sedes para a Copa".A localização geográfica de Fortaleza, o estádio Castelão e a disposição da cidade são considerados pelo secretário de Esportes os "diferenciais" da capital do Ceará para ser escolhida como uma das sedes no Nordeste. "Temos uma rede hoteleira de nível e que fica a apenas 9 km do estádio (Castelão)", argumentou.Indagado se a escolha da sede passa pelo aspecto político, o secretário rebateu ao dizer: "Acredito no critério técnico determinado pela Fifa".Quanto ao estádio Castelão, ele afirmou que a obra será modernizada e "não vai deixar nada a desejar a outros estádios modernos que existem". Feitosa ressaltou: "Fortaleza é a única (cidade candidata) que só precisa de adaptações no estádio para os jogos".Já o secretário Especial de Esportes de Pernambuco, George Braga, não escondeu a confiança na escolha de Recife como uma das sedes. "Estamos seguros que seremos escolhidos", comentou. A segurança do integrante do governo de Eduardo Campos se baseia no investimento previsto. "Serão R$ 3,7 bilhões até 2012", informou.Ele afirma isso baseado em uma "série de diferenciais" da capital pernambucana. "É praticamente uma candidatura metropolitana. As cidades ao redor do Recife são muito integradas e essa é uma grande particularidade. Elas funcionam como se fossem uma só", explicou. Em tempo, a região metropolitana do Recife é formada por 14 cidades.George Braga informou que outro grande diferencial é a localização privilegiada. "Recife é praticamente o epicentro do Nordeste, pois tem boa distância das principais cidades da região além de ser bem localizada com relação aos estados de outras regiões e do exterior", analisou.O secretário Especial de Esportes disse que a capital pernambucana possui "uma infraestrutura de porte". "Temos um dos melhores aeroportos do país, planejamos integrar o sistema viário e possuímos uma infraestrutura hoteleira de destaque", ressaltou.Na opinião dele, Pernambuco vive "um momento especial de desenvolvimento" e acredita que a escolha de Recife para sediar jogos da Copa do Mundo pode potencializar ainda mais isso. "Há o projeto de criação do pólo farmoquímico, em Goiana; tem o porto de Suape, há também o estaleiro e a refinaria", citou.Integrante do projeto que viabiliza Recife como uma das sedes, George Braga ressalta que Pernambuco encarou de forma organizada a candidatura. "Estudamos e trabalhamos pesado nessa causa. Foram reuniões constantes", disse.Com relação à disputa com as outras três capitais do Nordeste por uma das vagas na Copa, o secretário se mostrou tranquilo. Ele destacou que trabalha "junto a outros estados que não tenham sido escolhidos ou apresentado candidatura".Salvador aposta nas belezas naturais e infraestrutura turística como os principais atributos para se tornar uma das 12 cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo de 2014.Segundo informações da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Salvador é o primeiro destino turístico do Norte e Nordeste e terceiro do país, possui um dos mais bem localizados portos do Brasil, com capacidade para ancorar transatlânticos.Nos dois últimos anos, cerca de 40 navios - com 94 ancoragens - trouxeram para Salvador um total de 110 mil passageiros de várias nacionalidades. O aeroporto da cidade chega a realizar 240 operações por dia - entre pousos e decolagens - num total de 16,5 mil passageiros.Tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade, tem uma das maiores redes hoteleiras do Nordeste, possuindo um total de 24.898 leitos (13.696 classificados e 11.202 não classificados). Até 2014, há previsão de mais 4.218 leitos, podendo ainda ter a capacidade de hospitalidade reforçada por aluguéis de imóveis por temporada.A capital da Bahia possui uma ampla rede hospitalar, com 29 unidades de saúde localizadas apenas no entorno do estádio da Fonte Nova, que em 1998 teve um público de 110.438 espectadores no jogo entre Bahia e Fluminense, mas teve uma tragédia com morte de sete torcedores em 2007 no jogo Bahia e Vila Nova. Com a nova Fonte Nova, a Copa de 2014 é o objetivo principal para manter essa paixão renovada.