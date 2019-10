Muitas cordas para muito talento

Fotos: Vlademir Alexandre Yamandu Costa começou a tocar violão aos 7 anos. Hoje com 27, está indo para o décimo disco.

Aproveitando a passagem do violonista à capital do Rio Grande que fica do lado oposto ao dele, a equipe de reportagem do Nominuto.com o entrevistou e descobriu um pouco da mente deste músico que está no caminho da consolidação de uma carreira fora do país. A seguir, o bate-papo.

Nominuto – Você começou a tocar violão com 7 anos. Como se deu esse início?

Yamandu Costa

– Eu venho de uma família de músicos. O meu pai tinha um grupo que se chamava "Os Fronteiriços", era um grupo familiar. Minha mãe participava como cantora e meus tios também. Todos os membros da família trabalhavam nesse conjunto. Quando eu tinha uns 4 anos, um amigo do meu pai quis fazer uma surpresa para ele e me ensinou a cantar uma música que tava na moda lá no Rio Grande do Sul naquela época. O nome dela é "Morocha" (cantada por Luis Carlos Borges e composta por Mauro e Roberto Ferreira). Era uma sátira de machismo muito engraçada. Eu comecei a cantar essa música de brincadeira, numa noite em que meus pais estavam tocando e a partir daí eu nunca mais saí do palco. Eu virei meio que uma mascote do grupo, cantei músicas regionais...Depois, aos 7 anos, eu comecei a pegar no instrumento. Conheci um músico argentino maravilhoso, amigo do meu pai também e aí me veio a vontade de tocar violão pra valer. Eu acompanhei muitos cantores no sul, nessa época de juventude, depois fui morar um tempo no Mato Grosso, onde eu tocava muito em barzinhos. As coisas importantes mesmo começaram a acontecer aos 17 anos, quando eu me mudei para São Paulo, aí a coisa começou a crescer. O palco sempre foi uma constante na minha vida.

NM – Você lembra qual foi a primeira composição?

YC

– Eu comecei a compor muito cedo também, desde muito criança. Quando eu tinha uns 8 anos, eu via aqueles desenhos animados, pegava o violão e fazia músicas para aqueles desenhos. Então, composição sempre foi um exercício muito natural.

NM – Você chegava a pegar músicas de ouvido dos desenhos que via?

YC

– Não porque eram músicas sinfônicas, aquela coisa da Disney, músicas muito bem escritas. Era mais o complemento do desenho. Quando você é criança, você vai sentindo a sensação do desenho. Mas quando você vai crescendo você vê a profundidade que tem aquilo, que é uma música de altíssimo nível e que não dá para você tirar com o violão. É uma coisa muito específica, muito sinfônica.

NM – Quais os estilos que você começou a desenvolver quando criança e para quais estilos você evoluiu?

YC

– Na verdade, é uma mistura de música latino-americana, música brasileira com argentina e, como eu sou gaúcho, eu tenho a influência muito forte da música argentina. Então, minha intenção de fazer música é essa. Unir esses dois países de alguma maneira e a América Latina de uma forma geral porque esse continente que é o Brasil e o nosso idioma, o português, ele dá uma afastada, um pouco, na nossa vida latino-americana. Então, a gente não tem, de uma maneira clara, a nossa participação dentro da vida latino-americana. E isso é uma pena porque é tão rico e eu acho que é essa mistura que é importante de fazer.

NM – Por que a escolha do violão de sete cordas?

Só que eu toco violão de sete cordas de uma outra maneira. Eu não toco como a escola do violão de sete cordas tocaria normalmente. Tem uma corda a mais, então, é um recurso, nada mais que isso. Eu já tenho outras afinações em uso, como colocar a sétima corda em "Lá", que fica super grave, agora estou tocando em "Si Bemol". O comum é que ela venha em "Dó".

NM – Você esteve na Espanha, em Sevilha, na World Music Expo (Womex). Como foi lá?

YC

– É uma feira especializada em produção. Produtores do mundo inteiro pagam para estar ali, assistir porcket shows, que a gente chama de show case, e contratar artistas. É uma feira de músicos. Uma grande rodada de negócios. É super importante tocar lá. E fui também em muitos outros países com o filme "Brasileirinho", que foi lançado há pouco tempo no Brasil e há bastante tempo na Europa. Percorremos por lá. Fui a Áustria, a Alemanha, a França, fui a Itália. Eu tenho ido bastante à Europa. A carreira lá está começando a andar. É natural. Esse tipo de música que a gente faz possibilita isso. Às vezes, é até uma vantagem sobre a música de canção. A maneira que a gente faz a música é muito universal por não ter o empecilho da letra.

NM – A música instrumental brasileira é muito bem quista na Europa. Você concorda com isso?

YC

– A grande diferença que a gente tem que entender é que é muito bem quista porque não existe essa separação de música instrumental. Quer dizer, a música instrumental não existe. Esse nome não existe. Música é música. Quando você fala de um show de um cantor, você não fala que aquilo é música cantada. Então, é uma cultura burra, estúpida nossa no Brasil e na América Latina de diferenciar isso. Como se fosse um segmento, como se fosse uma música específica. É muito mais que isso. Música é maneira com que você pode se comunicar com as pessoas, a maneira como você chega às pessoas. Se é cantando, se é sapateando, se é tocando, se é rebolando, não importa. Isso é música. Então, acho que esse nome atrapalha muito o serviço da gente.

NM – Você não acha que o fato de as pessoas encararem dessa forma, fazendo essa separação, não seria simplesmente uma falta de divulgação, não necessariamente culpa delas?

E muita coisa boa acontece. A gente vê muita gente nova tocando, a gente vê a música de raiz voltando, de alguma maneira. Acho que não só no Brasil, é uma coisa mundial isso. Das pessoas darem mais valor à coisa que vem da terra, do chão, da raiz.

NM – Quantos discos você já gravou e quais os próximos trabalhos?

YC

– Oito ou nove. Tem uma agora que vai sair na Alemanha, em janeiro. Devo gravar em janeiro um disco com Hamilton de Holanda, que é um bandolinista maravilhoso. Acho que é mais ou menos por aí, nove ou dez discos. Eu também estou lançando um outro disco no Brasil com outra formação. É violão, baixo acústico e violino. O Guto Wirtti é o baixista e o Nikolas Krassik, um francês que está no Rio há uns cinco ou seis anos. É um trabalho que, de uma certa maneira, volta para minha casa, com uma característica mais gaúcha. Eu fiz esse trabalho lendo a saga do "Tempo e o Vento", do Érico Veríssimo, que narra muito o interior do Rio Grande de uma maneira muito linda. Fiz algumas músicas para a Ana Terra, que é uma personagem super importante nessa saga, alguma coisa sobre o capitão Rodrigo. É um trabalho original e voltado para essa formação.