Cefets passarão a ser Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

Júlio Pinheiro Dentro das mudanças, as atuais unidades passarão a ser campus.

Com a mudança, o Instituto poderá ministrar cursos de bacharelado, engenharia e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (aperfeiçoamento e especialização), além dos cursos básicos de qualificação e requalificação de trabalhadores, cursos técnicos, de formação de professores e de graduação tecnológica.Além disso, 50% das vagas oferecidas a cada ano devem ser voltadas para os cursos técnicos, prioritariamente nas modalidades integrada ao ensino médio e de educação de jovens e adultos (EJA) e no mínimo 20% das vagas devem ser voltadas aos cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de ciências e da matemática.Dentro das mudanças, as atuais unidades passarão a ser campus - Campus Central de Natal (atual Unidade Sede), Campus da Zona Norte de Natal, Campus de Currais Novos, Campus de Ipanguaçu, Campus de Mossoró, Campus de Apodi, Campus de Pau dos Ferros, Campus de João Câmara, Campus de Macau, Campus de Santa Cruz e Campus de Caicó.Para o diretor geral do Cefet-RN, Belchior de Oliveira Rocha, é um momento histórico para a educação profissional e tecnológica do país. “Começamos um novo ciclo, renovando e reafirmando nossa missão, agora sob a égide dos Institutos Federais, que nascem apoiados numa proposta pedagógica avançada e, ao mesmo tempo, desafiadora”.Ele acrescenta: “Cabe-nos, daqui por diante, atuar em todos os níveis e modalidades da educação profissional, buscando, cada vez mais, agregar ao ensino a pesquisa e a inovação tecnológica. Sabemos que o desafio é grande, não somente pela nova institucionalidade, como também pela própria expansão da Rede”.

*Com informações do site do Cefet-RN