Quadrilha de jovens é desbaratada em Caraúbas Segundo informações do delegado Ronaldo Gomes, bando formado por um jovem de 18 anos e dez adolescentes assaltou ônibus com estudantes no começo de novembro.

Uma quadrilha formada por um jovem de 18 anos e dez adolescentes foi desbaratada neste domingo, em Caraúbas, cidade localizada no Oeste potiguar e distante 296 quilômetros de Natal, por uma equipe de policiais civis da Operação Oeste em conjunto com policiais militares.



O delegado Ronaldo Gomes, diretor da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), afirmou ao Nominuto.com que o bando é o responsável pelo assalto ao ônibus onde estava um grupo de estudantes, que saía de Caraúbas com destino a Apodi. Fato ocorrido no dia 7 de novembro.



Ele informou que a prisão de Raí Aloísio da Silva, 18, e dos dez adolescentes – com idades variando entre 13 e 17 anos – aconteceu em uma casa naquela cidade do Oeste por volta das 11h30 após um trabalho minucioso de investigação da polícia civil. “Raí já é conhecido na cidade e os outros são conhecidos na cidade”, comentou. Dentro da residência, os policiais civis encontraram armas (um revólver calibre 38 e duas espingardas calibre 12 sendo uma delas artesanal), munições dos dois calibres e dos objetos roubados em crimes praticados pelo bando.



Ronaldo Gomes informou que houve troca de tiros com o bando e dois dos adolescentes foram baleados. “Durante a reação deles, foram atingidos nas pernas e levados para o hospital em Mossoró onde receberam o atendimento médico”, explicou. O delegado comentou que a quadrilha foi formada recentemente. " Eles agiam tem cerca de dois meses e praticavam os crimes aqui por perto", revelou.



De acordo com informações, o mesmo bando invadiu uma casa no sábado (15) e roubou mais objetos. O diretor da Deicor declarou que “todos vão ficar detidos em Caraúbas”. Quanto à autuação pelos crimes, o indiciamento será por formação de quadrilha, porte ilegal de arma e roubo. “Já temos informações de, pelo menos, cinco assaltos praticados por essa turma”, completou o delegado.



*Atualizada às 19h45 para acréscimo de informações