Judas diz que grupo de empresários foi fundamental para novas contratações

Fátima Elena Judas Tadeu: novas contratações só na próxima semana.

Com uma folha de R$ 200 mil para o início do estadual antes da contratação dos três novos reforços, o aumento passaria a ser bastante sentido com a chegada dos novos jogadores, principalmente Simão e Gaúcho, destaques do Fortaleza em 2008. No entanto, o presidente disse que tudo está planejado.“Isso faz parte da agenda positiva que está sendo montada para o ABC. Anteriormente, esperávamos buscar os reforços apenas em fevereiro, mas agora houve essa possibilidade e fechamos os contratos”, disse o presidente.Na opinião do presidente, o atual elenco do ABC está capacitado para a disputa do estadual e já apresenta um elenco com uma boa base para a série B. “No papel é muito bom, mas agora temos que torcer pelo rendimento em campo”, disse Judas Tadeu.O treinador afirmou ainda que todas as contratações tiveram o crivo do técnico Heriberto da Cunha, que, inclusive, trabalhou com Simão e Gaúcho no Fortaleza.

Lateral

Mesmo com apenas um lateral-direito no elenco – Paulinho, de 18 anos –, Judas Tadeu não tem pressa para o anúncio de outro especialista para a posição. “Temos Simão que atua na posição também”, explicou o presidente, afirmando que vai aguardar uma semana para ver os acontecimentos e analisar a possibilidade de trazer mais um reforço.Na última partida do ABC, a lateral-direita titular foi ocupada por Elton, que é volante e atuou improvisado. Quando utilizou o 3-5-2, Heriberto utilizou Paulinho na posição.

Negociação





O ABC continua negociando com outros atletas. O atacante Bebeto e o volante Alexandre Oliveira, ambos ex-atletas do ABC, podem ser anunciados na próxima semana. Os atletas têm vínculos com Gama e Botafogo-SP, respectivamente, e o ABC ainda busca o acerto com os clubes para que eles estejam no plantel já no estadual.