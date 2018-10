Padre Fábio de Melo fará show no Machadinho

Divulgação Sacerdote da Diocese de Taubaté em São Paulo, padre Fábio.

Padre, professor universitário, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e em Teologia Sistemática, cantor, compositor, escritor e apresentador de TV, além da música gospel, traz para temáticas religiosas qualquer canção da música popular brasileira. Com Todo azul do mar de Flávio Venturini, por exemplo, fala da história de Maria Madalena.Há quem pense que ele é mais um fenômeno pop que emergiu do nada, mas sua trajetória de evangelização pela arte é longa. Doze CDs lançados e cinco livros de sucesso perpassam anos de evangelização.Padre Fábio tem conquistado pessoas de diversas religiões. Não pelo fato de ser jovem, fala do que é divino como algo diferente da intolerância histórica do Catolicismo. Vê Jesus como alguém próximo e coloca o amor e a dignidade como as principais máximas a serem seguidas pelo homem.Ginásio MachadinhoSábado, 22 de novembroArquibancada: R$15,00 (meia entrada);Cadeira: R$25,00 (meia entrada);Cadeira numerada: R$ 35,00 (meia entrada)