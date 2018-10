Vestibular 2009: começa a disputa por uma vaga na UFRN

O vestibular 2009 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte começou na manhã deste domingo (23) e mobilizou mais de 25 mil candidatos inscritos. Mais precisamente 25.405. No primeiro dia, são aplicadas as provas de Matemática, Química, Biologia, Física e Língua estrangeira.



Horas antes do começo das provas, a movimentação era grande, principalmente nos pontos de ônibus da cidade. A preocupação dos candidatos era não perder a hora de entrar nos locais de aplicação das provas. A pena para quem se atrasou foi não entrar para responder o questionário.



Em muitos locais onde houve aplicação das provas, havia um congestionamento de carros em busca de uma vaga para estacionar e não perder a hora da prova.