Primeiro lugar na Tecnológica I se preparou desde o início do ensino médio

Júlio Pinheiro Ismara: resultado de esforço a longo prazo.

A decisão por Arquitetura foi feita nesse ano, recebendo o incentivo do irmão, que cursa Engenharia Civil. “Eu sabia que iria fazer algo na área tecnológica, mas decidi Arquitetura só neste ano”, disse Ismara.Na primeira fase do vestibular, Ismara do Carmo já estava na primeira colocação. O segredo para o bom desempenho foi a disciplina desde o início do ensino médio. “Desde o 1º ano que eu estudo para o vestibular. Nesse ano aumentei o ritmo, fiz cursinho e tinha um grupo de estudo com os amigos”, explicou.A comemoração pela conquista de Ismara ainda não começou. “Estou muito feliz e estou aqui em casa com meus pais. Depois vamos ver como vai ser a comemoração”, disse a futura arquiteta.