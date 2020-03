Wilma de Faria inicia leitura da mensagem anual na AL Após falar com a imprensa e com os deputados, a governadora seguiu para o plenário, onde já está lendo sua mensagem anual ao Legislativo.

Wilma de Faria deu início, às 17h17, à leitura de sua mensagem anual, na Assembléia Legislativa. Nesse momento, os deputados estaduais e diversas autoridades se encontram no plenário da AL acompanhando as palavras da governadora. Ela foi recebida por uma comissão formada por deputados, dentre os quais sua filha, Márcia Maia (PSB).



Esta deverá ser a penúltima mensagem do governo Wilma de Faria, que deverá deixar o cargo no início de 2010 para se candidatar a uma vaga no Senado, nas eleições do próximo ano. Uma das ações previstas no texto e já divulgadas pela governadora é a construção de dois hospitais em 2009, sendo um de trauma-ortopedia e outro de oftalmologia.