Membro do G-10 defende consenso na eleição da Presidência da CMN, mas não em torno de Nasser

Elpídio Júnior Hermano quer consenso dos 21 vereadores em torno de outro nome, que não Dickson Nasser.

Desde o início das discussões acerca da eleição para a presidência da Casa, Hermano Morais disse que o ideal para o Legislativo seria a eleição de um nome consensual. Contudo, mesmo sem ter conhecimento sobre o conteúdo da carta de princípios que será divulgada e assinada por 11 vereadores que aprovam o projeto de Dickson Nasser, Hermano, que pertence ao G-10, crê que o ideal é que um novo nome comande a CMN.“É importante que a carta seja bem elaborada e traga pontos que colaborem para reerguer a Casa. O candidato de consenso é o que queremos. Para isso, seria importante um ato de desprendimento do presidente Dickson Nasser”, disse o vereador do PMDB.De acordo com Hermano, o candidato do G-10 só não foi definido no fim de semana devido às ausências de dois membros do grupo, que estavam em viagem. O objetivo é que o nome seja escolhido até a manhã da terça-feira (30).