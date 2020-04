Fátima diz que maioria do PT tem intenção de apoiar Wilma

ABr/ Geraldo Magela Fátima Bezerra: prioridade do PT deve ser eleição presidencial.

Em recente declaração do presidente Lula à governadora Wilma de Faria, o presidente de honra do PT disse que vai lutar pela eleição da aliada para o Senado. O fato, na opinião de Fátima Bezerra, não é surpreendente devido à intenção da maioria dos líderes do PT em apoiar a candidatura de Wilma. No entanto, a parlamentar pondera que o partido ainda não iniciou a discussão sobre a eleição de 2010.“Nossa eleição aqui estará condicionada à aliança no nível nacional. Estamos na expectativa de marchar juntos ao PSB, com o PSB marchando junto a nosso plano nacional. O nome dela (Wilma) é um excelente nome, mas não posso falar pelo PT. Há um sentimento junto à maioria das lideranças políticas em apoiar a governadora, mas ainda não entramos na discussão de 2010”, afirmou a deputada.Para a parlamentar do PT, que anteriormente chegou a declarar que o partido poderia lançar o prefeito de Janduís, Salomão Gurgel, como candidato a governador, a principal função do PT do Rio Grande do Norte é colaborar para a viabilização da eleição do candidato indicado pelo partido para disputar a Presidência.“Temos uma pré-candidata, que é a ministra Dilma Rousseff, e precisamos que estar preparado para qualquer situação. Haverá disputa para a Assembléia, Câmara, Senado e Governo. O papel do PT a nível estadual se resume, principalmente, em colaborar para que tenhamos um campo de forças de perfil de centro esquerda, progressista, sintonizadas com o nosso projeto nacional”, explicou Fátima Bezerra.A deputada, inclusive, confirmou que o presidente Lula vem buscando manter no Rio Grande do Norte a união dos partidos da base que dá sustentação ao Governo Federal. O presidente, inclusive, poderá estar conversando já no mês de março sobre a eleição de 2010 com Wilma e Garibaldi.