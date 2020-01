Baile das Kengas volta ao América

Hugo Macedo O bloco das Kengas completa 20 anos.

“Nos últimos dois anos o baile foi realizado no Centro de Turismo. Foi muito bom, mas o América marcou muito, ele tem mais estrutura e glamour. Voltaremos em grande estilo atendendo aos pedidos do público, já que agora o espaço foi liberado para o eventos novamente”, diz Lula Belmont, idealizador e diretor das Kengas.A ambientação será assinada pelo artista Manoel Gomes, que utilizará fuxicos gigantes com muito colorido e brilho. Os itens fazem alusão ao tema deste ano, “No maior fuxico”.A cantora Khrystal abre o baile às 22h. Em seguida, assume o palco o jovem cantor Iggor Dantas, atração especial da noite, seguido pela banda Perfume de Gardênia, que apresenta o show-baile Perfume Elétrico, preparado para o carnaval deste ano. A banda lançará, ainda, a nova música-tema das Kengas, parceria de Jubileu Filho, Bethowen e Marcelo Veni.As Kengas já tem sua madrinha. A radialista Moniquinha, conhecida por suas fofocas todas as manhãs na rádio 96 FM, foi a escolhida. A cantora, DJ e empresária Karol Posadzki foi escolhida a Madrinha dos Artistas. Elas receberão suas faixas e coroas durante a festa.Fundada em 1983, por um grupo de artistas, intelectuais e representantes de diversos segmentos sociais, as Kengas se firmou como a mais irreverente, debochada e ousada banda do carnaval potiguar. Durante esses anos vem mantendo a tradição de sair às ruas no domingo de carnaval.