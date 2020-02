Palmeiras vence Mirassol e segue com aproveitamento total A equipe de Luxemburgo agora tem que aguentar o Corinthians no "calcanhar" na classificação geral.

Na rodada de ontem do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu mais um adversário. Dessa vez, foi o Mirassol, por 3 a 2 (gols de Diego Souza, Keirrison e Jeferson para o Palmeiras; Anderson Paim e Wesley desconatram para o Mirassol).



Com o resultado - a sexta vitória seguida, mantendo aproveitamento de 100% - a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo agora tem 18 pontos na classificação do campeonato e segue líder, com o Corinthians (que venceu o Mogi Mirim, 2 a zero, gols de Boquita e Chicão) "ali no calcanhar". Apenas um ponto separa os dois clubes.



Outros jogos



Bragantino 1 x 1 Santo André

São Caetano 2 x 1 Oeste

Noroeste 1 x 1 Grêmio Barueri

Guarani 1 x 1 Guaratinguetá