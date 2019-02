Edilson Cavalcanti: “O problema de Ranilson é com Pio Marinheiro” O presidente do São Gonçalo afirmou que a acusação que o Touro tinha jogadores irregulares foi infundada.

Na quinta-feira (11), o presidente do São Gonçalo, Edilson Cavalcanti, afirmou que a desistência do processo por parte do Potiguar de Parnamirim tem duas explicações. A primeira foi a que o clube estaria perdendo tempo para montar o time para o Estadual. A segunda é que o Parnamirim sabia que o São Gonçalo não tinha jogadores irregulares.



Para ele, a acusação não “teve nenhum fundamento e o problema de Ranilson é com Pio e não com o São Gonçalo”. Edilson mencionou a briga entre os dois e disse que a acusação sobre o Touro foi apenas um pretexto para retomar a desavença. Durante a apresentação da queixa, Ranilson exigiu a saída de Pio do Tribunal de Justiça Desportiva sob a alegação que o presidente estaria irregular no cargo.



Edilson falou que a desistência do processo partiu do presidente do Potiguar. Ele ainda disse que o processo movido pelo Potiguar prejudicou as duas equipes para o Estadual porque, de acordo com ele, não haveria como buscar patrocínios sem saber qual divisão o Touro ia disputar.



O São Gonçalo ainda corre o risco de ficar de fora do Estadual por falta de verba. O time ainda aguarda a ajuda da prefeitura de São Gonçalo do Amarante para a contratação de jogadores, compra de alimentos, medicamentos entre outros.