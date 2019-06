Sobrevivente da chacina será ouvido na terça-feira Polícia descarta que a chacina tenha acerto de contas como motivação. E defende que as vítimas estavam no lugar e na hora errados.

A polícia descarta acerto de contas como motivação da chacina no Vale Dourado, zona Norte de Natal. De acordo com informações do delegado da 9ª DP, responsável pelo caso, Francisco Jodelci Pinheiro Borges, os quatro rapazes estavam no lugar e na hora errados.



O delegado também informou que o único sobrevivente da chacina, identificado apenas como Rosenildo por motivos de segurança, será ouvido na terça-feira (13) para auxiliar no reconhecimento e captura dos autores do crime.



Os quatro rapazes foram mortos por tiros de revólver calibre 38. A polícia está aguardando a lieração do laudo pelo Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP).



“Colocamos mais equipes pela vizinhança para colhermos o máximo de informações para prender os homens que realizaram esta chacina”, diz o delegado Jodelci Pinheiro.