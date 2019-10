América tenta recuperação diante do Potyguar Depois da derrota para o Potiguar de Mossoró por 3 a 2, o alvirrubro de Natal busca a segunda vitória no Campeonato Estadual.

Quarto colocado no Campeonato Estadual , o América viajou a Currais Novos nesta quarta-feira (28) tentando a reabilitação na competição diante do Potyguar. Depois de um início vitorioso contra o Macau (2 x 0), jogando em casa, o alvirrubro tropeçou diante do Potiguar de Mossoró (3 x 2), no último domingo (25).



Para o jogo desta noite, o clube de Natal tem cinco desfalques. Marcinho, com dores no tendão, Teles, com o calcanhar machucado, Reginaldo, sentindo a parte posterior da coxa e Dude, jogador que volta aos treinos na quinta-feira (29), não participam da partida. O atacante Cleisson também não entra em campo em virtude de problemas pessoais.



O destaque do grupo fica por conta da estréia de Vinícius, volante que teve a documentação regularizada nesta quarta-feira. Outros jogadores relacionados para a partida foram os atacantes Rinaldo e Tiquinho, além do meia David.



Pelo lado do Potyguar de Currais Novos, também fazem a primeira participação no Estadual. O zagueiro Jeferson, o volante Roberto e o lateral-direito Pernambuco. A dúvida fica por conta do volante Elian. Outras novidades do clube foi a dispensa do atacante Bruno Baiano e a contratação do lateral-direito Leandro Macaxeira..



O jogo acontece no Estádio Bezerrão, em Currais Novos a partir das 20h30. O Nominuto.com acompanha o jogo entre Potyguar e América em tempo real.