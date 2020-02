Benefícios da Previdência serão reajustados em 5,92% O decreto estabelecendo o percentual de reajuste foi publicado na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União.

Brasília - Os benefícios da Previdência Social, com valores acima de um salário mínimo, vão contar com reajuste de 5,92%. De acordo com o Ministério da Previdência, o aumento é valido desde 1º de fevereiro e o pagamento deve ocorrer nos primeiros cinco dias úteis do mês de março.



O decreto estabelecendo o percentual de reajuste foi publicado na edição de nesta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União. O aumento foi baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apurado nos últimos 11 meses.



Com o reajuste, o valor máximo de benefício pago pelo INSS passará de R$ 3.038,99 para R$ 3.218,90.



O piso das aposentadorias e pensões, equivalente a um salário mínimo, passou desde primeiro de fevereiro de R$ 415 para R$ 465, com a correção de 12% aprovada pelo Congresso Nacional.



Fonte: Agência Brasil