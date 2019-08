Carreata abre as comemorações de Nossa Senhora dos Navegantes Solenidade contará com mais de quarenta carros e durante a semana serão feitos terços e missas. A agenda cultural começa a partir das 21h.

Começa nesta quinta-feira (22) as comemorações da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, com uma carreata que sai do Parque das Dunas, às 19h30, em direção a Igreja de Pedra da Redinha, onde será feita a bênção dos carros e dos motoristas.



Estão sendo esperados na carreata mais de 40 carros. E durante a semana, no período da tarde, serão realizados terços, missas e apresentações culturais.



No domingo (25), às 7h, será celebrada a Missa dos Marinheiros, acompanhada por terra e mar. São esperados na missa mais de dez mil pessoas. A partir das 8h, serão feitos os batismos e às 10h haverá a missa solene. As comemorações vão até o dia 31.