ABC x Alecrim, dia 8, muda do Frasqueirão para o Machadão

ABC x Alecrim, clássico que estava marcado para o estádio Frasqueirão, dia 8 de fevereiro, foi transferido para o Machadão, na mesma data e horário. Também foram modificados os jogos Alecrim x Potiguar, do Fraqueirão para o Machadão, mantendo-se a mesma data e sendo antecipado para o horário da 15h, na preliminar de América x ABC.



Também houve alteração na partida América x Santa Cruz, antes marcada para o dia 8 de fevereiro para o dia 7, sábado, às 20h. Potyguar de Currais Novos x Alecrim, confronto do dia 21 de fevereiro passa das 20h30 para às 16h do mesmo dia.



Veja abaixo a resolução da FNF:





30/01/2009 16:55

RESOLUÇÃO Nº 009/ 2009-FNF O Presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade, e na forma prevista no Regulamento Geral das Competições, respeitando o Estatuto do Torcedor e Considerando, a solicitação e concordância dos filiados; Considerando, a necessidade da adequação databela do Campeonato Estadual de Profissionais da 1ª Divisão de 2009 e sua conseqüente atualização ao interesse coletivo, RESOLVE: - Transferir o local da partida entre as equipes do ALECRIM F.C X ABC FC ( 08.02.2009 – DOMINGO), do estádio Maria Lamas Farache – Frasqueirão para o João Claudio de Vasconcelos Machado – Machadão, mantendo a mesma data e hora; - Transferir o local e modificar a hora da partida entre as equipes do ALECRIM F.C X A.C.D POTIGUAR ( 15.02.2009 – DOMINGO), marcada inicialmente para o estádio Maria Lamas Farache – Frasqueirão para o João Claudio de Vasconcelos Machado – Machadão, mantendo a mesma data e horário antecipado para às 15h, na preliminar da partida entre ABC F.C X AMÉRICA F.C; - Antecipar a realização da partida entre as equipes do AMÉRICA F.C X SANTA CRUZ marcada inicialmente para o dia 08.02.2009 (DOMINGO), para o dia 07.02.2009 (SÁBADO), às 20h, mantendo o mesmo local; - Antecipar o horário da partida entre as equipes do POTYGUAR SERIDOENSE X ALECRIM F.C (21.02.2009 – SÁBADO) marcada inicialmente para, às 20h 30min. mudando para às 16h, sendo mantido o mesmo local e data.