Força Aérea localiza náufragos franceses próximo a Fernando de Noronha Resgate foi realizado nesta sexta-feira (16), pelo navio Grajaú, da Marinha do Brasil.

A Força Aérea Brasileira localizou nesta quinta-feira (15) uma dupla de náufragos franceses a 260 km ao norte do arquipélago de Fernando de Noronha (PE).



O Serviço de Busca e Salvamento da FAB de Recife recebeu um sinal de socorro marítimo, por meio do sistema satélite de buscas COSPAS/SARSAT, por volta das 9h de quinta-feira.



Imediatamente, foi deslocada uma aeronave P-95 (Bandeirante Patrulha) da Base Aérea de Santa Cruz para o local previsto.



Por volta das 11h50, a aeronave localizou a embarcação com os dois sobreviventes em botes salva-vidas, sendo que o resgate foi realizado nesta sexta-feira (16), pelo navio Grajaú, da Marinha do Brasil.



Os tripulantes do veleiro francês "Marie Galante", Jean Claude Thebauct, 59, e Lawrence Berthelot, 46, realizava uma travessia de Cabo Verde com destino final em Fortaleza (CE).