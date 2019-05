São Silvestre será disputada por 20 mil atletas, a maior parte amadores Largada da elite feminina será às 16h45 em frente ao prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Cerca de 20 mil corredores vão participar hoje (31) da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. Segundo a organização, 16,8 mil homens e 3,2 mil mulheres participarão da 84ª edição do evento, que tem um percurso de 15 quilômetros.



Do total de competidores, 90 homens e 50 mulheres disputarão a elite A da prova, formada pelos principais atletas do país como Franck Caldeira (vencedor da São Silvestre em 2006), Anoé dos Santos Dias (o brasileiro com melhor resultado na edição do ano passado, ocupando a terceira colocação), Maria Zeferina Baldaia (vencedora da São Silvestre em 2001) e Marizete Rezende (vencedora em 2002).



Na elite A as atenções também estarão voltadas para os quenianos Kiprono Mutai (campeão da Meia Maratona de São Paulo deste ano), Nicholas Koech (vencedor deste ano da Volta da Pampulha), Evans Cherouyot (campeão da Maratona de Chicago deste ano) e para a queniana Nancy Kipron (vencedora da Volta da Pampulha em 2007 e 2008).



A largada da elite feminina está marcada para às 16h45 em frente ao prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Sete minutos depois largam os homens e as demais mulheres.



Outros 25 atletas (20 homens e cinco mulheres) disputarão a chamada elite B da prova, formada por pessoas com bons índices em provas oficiais e que têm entre 18 e 26 anos.



Também farão a prova competidores com deficiência, com largada prevista para às 15 horas para os cadeirantes e hand cycle (atleta que utiliza uma bicicleta de mão) e, cinco minutos depois, para os atletas com outras deficiências físicas.



O restante dos competidores será de amadores. “Esse é o glamour da São Silvestre. Ver 20 mil pessoas participando é muito legal. Pessoas com deficiência e pessoas que não têm o objetivo de vencer, mas de completar a prova. Essa é a parte mais importante da corrida”, disse Moacir Marconi, que treina os atletas quenianos há mais de doze anos e que já correu a São Silvestre.



A opinião de Marconi é compartilhada pela atleta Maria Zeferina Baldaia. “São os amadores que fazem realmente toda a festa. Se não fossem os amadores, o que seria de nós, atletas de elite? E nós começamos nossa carreira como amadores para poder chegar hoje à elite. O carinho, o apoio deles, o pedido de orientação deles para a prova, isso tudo é maravilhoso”, disse ela.



Para Franck Caldeira, um dos brasileiros favoritos à conquista da prova, a São Silvestre não deixaria de ter glamour sem a participação dos atletas internacionais, principalmente dos quenianos. “A São Silvestre não precisa de uma elite. A São Silvestre já é uma elite e tem brilho próprio. Os grandes nomes (de atletas) são simplesmente para que a prova seja completa. Mas a prova já é uma grande estrela”, afirmou o atleta em entrevista coletiva concedida na tarde de hoje (30) em um hotel da capital paulista.



Além da expectativa pelos campeões da prova e o brilho da participação dos amadores, uma das principais atrações da corrida deste ano será a despedida de Vanderlei Cordeiro de Lima da seleção brasileira de atletismo.O maratonista ficou conhecido mundialmente com a conquista do terceiro lugar na Maratona das Olimpíadas de Atenas, em 2004, após ter sido atacado por um ex-padre irlandês quando liderava a prova.



Vanderlei Cordeiro disse que vai correr a prova sem pretensão de conquistar prêmios, já que não está em boas condições físicas, e sua intenção é a de interagir com o público e com os demais atletas.



“Minha carreira sempre foi de superação. A falta de credibilidade, de patrocínio, de pessoas que pudessem acreditar no meu trabalho até o encontro de quem acreditou em mim. Amanhã vai ser um dia de superação para mim, dia em que estarei encerrando minha carreira como atleta profissional. Mas vai ser um dia alegre e festivo”, afirmou.