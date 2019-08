Estadual 2009: Potiguar de Mossoró estréia contra o motivado América

A segunda rodada do Campeonato Estadual, que acontece no domingo (25), pode servir para reabilitar equipes que não tiveram uma boa estréia e também embalar aquelas que estrearam com resultado positivo.Além disso, mesmo sendo a segunda rodada, vai marcar a estréia do Potiguar de Mossoró. O “time macho” enfrentaria o São Gonçalo, que desistiu da competição. Dessa forma, a equipe mossoroense folgou na primeira rodada.No estádio Nogueirão, em Mossoró, o Potiguar faz sua estréia na competição e recebe o América, que vem embalado pela vitória por 2 a 0 contra o Macau.Os dois dias serão decisivos para o treinador Miluir Macedo definir quem começa jogando no domingo, contra o América, partida que será realizada no estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira.O técnico do Potiguar, Miluir Macedo, continua a rotina de treinamento dos jogadores visando a estréia contra o América. Ele já tem alguma base dos titulares que vão a campo no domingo. A única dúvida é quem vai entrar no lugar do zagueiro Ricardo Braz, que rescindiu seu contrato no começo da semana e se transferiu para o futebol baiano.Nos lados do América, o técnico Marcelo Vilar não poderá contar com o lateral-esquerdo Berg. Ao ser contratado pelo alvirrubro junto ao Potiguar de Mossoró, os dirigentes mossoroenses colocaram uma clausula contratual que o jogador estaria impedido de enfrentar o “time macho”. Jackson deve ser o substituto de Berg.O portalacompanha, em tempo real, a partida entre Potiguar de Mossoró e América a partir das 17h.