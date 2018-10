Carlos Santos: "Por que só eu?"

Elpídio Júnior Carlos Santos argumenta que telefonemas revelavam apenas conversa de teor político.

A defesa do vereador Carlos Santos (PR) argumenta que as interceptações telefônicas que deram base à denúncia revelavam apenas conversa de teor político, fato corriqueiro no dia a dia de qualquer Poder Legislativo e que, pelo entendimento que o Ministério Público adotou para denunciá-lo, também deveria acusar o deputado federal Rogério Marinho.Nas interceptações telefônicas apresentadas pelo Ministério Público, diálogos entre Carlos Santos e o então vereador licenciado Adão Eridan (PR) foram utilizados como prova contra o primeiro. Contudo, o parlamentar argumenta que as conversas tratavam apenas sobre a preocupação que os dois parlamentares tinham em derrubar os vetos do Poder Executivo às emendas do Plano Diretor. "(...) ao contrário do que idealiza o Ministério Público, em nada comprova que o acusado teria conhecimento de um esquema de recebimento de propina, mas tão somente a existência de articulações para a aprovação de um projeto de lei, fato normal e cotidiano nas discussões políticas travadas nas casas legislativas", disse o advogado Felipe Moura Nunes de Vasconcelos.Também argumentando que não houve qualquer prova ou indício da participação de Carlos Santos no suposto grupo de vereadores corrompidos, a defesa do vereador lembra que não há interceptações telefônicas em que ele tenha tratado sobre o assunto com os acusados de serem os mentores do esquema."Apesar da ampla coleta de diálogos receptados mediante a quebra de sigilo de comunicação telefônica, inexiste nos autos qualquer conversa travada entre o acusado e os senhores Emílson Medeiros ou Dickson Nasser, que autorize qualquer conclusão pela prática do fato típico descrito na denúncia", afirmou o advogado, também lembrando que não houve diálogo de Carlos Santos com os assessores parlamentares Klaus Charlie, Assis Jorge e Hermes.Afirmando que o MP "não cogita que haja uma possível divergência teórica no processo democrático legislativo", a defesa de Carlos Santos utilizou como exemplo de uma conversa política normal o diálogo do vereador Dickson Nasser (PSB) com o deputado federal Rogério Marinho (PSB).Nos trechos descritos pela defesa de Carlos Santos, o parlamentar federal pergunta a Dickson sobre o voto de Sid Fonseca na apreciação dos vetos e defende que Adão Eridan retorne à Casa para manter a posição que teve durante a votação das emendas. "(...) caso levássemos em consideração a preocupação acerca do voto do vereador Sid Fonseca para fins de comprovação de participação no esquema ventilado, deveria o MP ter incluído em sua denúncia o deputado federal Rogério Marinho", pondera, ao pedir a nulidade da denúncia.