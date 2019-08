Pedrosa rescinde contrato e deixa o ABC

O superintendente de futebol do ABC, Cléber Romualdo, comunicou no início da noite da segunda-feira (19) que o zagueiro Pedrosa, o primeiro contratado do Mais Querido para a temporada 2009, rescindiu o contrato com o clube e não faz mais parte do elenco alvinegro.Pedrosa recebeu uma proposta do Botafogo da Paraíba e, juntamente com o seu procurador, achou que teria mais oportunidade em outro clube e tomou a decisão de deixar o ABC. O zagueiro chegou a um acordo com o alvinegro para acerto do encerramento do seu contrato, que aconteceu de forma amigável, e já nesta terça-feira (20), se apresentará ao clube paraibano.Fonte: www.abcfc.com.br