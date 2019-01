Diretoria do ABC se reúne hoje à tarde para tratar de renovações e contratações A prioridada continua sendo a tentativa de manutenção de uma base para a temporada de 2009.

Com o término do Campeonato Brasileiro da Série B, a prioridade da diretoria do ABC tem sido a renovação dos jogadores que tiveram bom desempenho em 2008. O clube está reformulando aos poucos seu elenco nas contratações para 2009.



Segundo a assessoria de imprensa do clube, até o momento não há novidades, além da renovação de contrato com o zagueiro Ben-Hur. Na tarde desta segunda-feira (8), o presidente irá se reunir com a diretoria para definir possíveis contratações.



Quanto ao jogador Marcio Hahn, a assessoria até o momento não foi informada se o jogador já acertou com o Barueri, ou se está esperando por outra oferta. É bem provável que ele não permaneça em Natal.