A justa homenagem a Artur Ferreira Amigos e admiradores presentes na festa de nosso futsal.

Uma festa para ficar na história, não só do futebol, mas do esporte. Sexta-feira, na abertura da II Copa Maristela de Futsal, no belo ginásio da escola, uma homenagem especial ao 50 anos de Artur Ferreira, o mito, a lenda de nosso esporte.



A solenidade, marcada para começar às 19h, contou com a presença de craques do passado e presente, amigos, dirigentes, jornalistas e famílias inteiras de futsalistas, todos tomados pelo mesmo sentimento de gratidão e admiração pelo jogador-treinador-dirigente-amigo-pai-irmão-desportista.



Muita emoção. A dose aumentou quando chegaram três ilustres visitantes, e entre eles um campeão mundial de futsal em 2002: Mazureick, goleiro que defendeu o América em 2005. O amigo veio de João Pessoa para a homenagem especial.



No discurso de agradecimento, uma referência muito especial do grande Artur. Os seus "segundos pais", dona Maria, e Heriberto Bezerra, ex-presidente do clube, casal responsável pela ida de Artur para o América. Tuquinha não esqueceu, porém, o seu apoio mais importante, a grande "doutora" Naide, esposa, amiga, companheira de todas as horas, além dos quatro filhos - dois homens e duas mulheres.



O colégio Maristela, também lembrado pelo homenageado, ofertou uma placar para marcar a data, a Federação Norte-rio-grandense de Futsal homenageou Artur Ferreira com as camisas da seleção do Estado, que ele honrou como jogador por 16 anos, e como técnico por outros tantos anos.



Mas a homenagem maior, sem dúvida, foi a presença de grandes nomes do futsal de todos os tempos, protagonistas de uma partida histórica entre América x ABC dos anos 80. Em quadra craques como Ricardo, Valmir, Lenilson, Boinho, Juca, Agamenon, Fernando (Jarrão), Sílvio, Lola, Franklin, Gileno, Valmari, Djavan, Patrocínio, Charles, Biro-Biro, Udenis, Aladin, ente tantos outros.



Fora das quadras, mas não menos felizes, nomes de nossa história como Exmar Tavares, Beto Coronado, Baíto, Nilson Barrote, Cláudio Varela, Clóvis Gomes (hoje presidente da FNFS), Cláudio Bezerra, Paulo César , Aran, Bianchi (ex-diretor da AABB) e o eterno dirigente de esporte amador do América, Fernando Nesi.



Os árbitros também estiveram representados na festa, nas figuras de grandes nomes como Níldemes Antunes (Piolho), árbitro da história de nosso futsal, e Wilson da Conceição, outro que entrou nos anais, e um grande nome da atualidade, o querido e competente árbitro do quadro nacional, o Mimo.





Uma homenagem bonita, merecida, comandada pelo mestre de cerimônia (improvisado), professor Ewerton Cortez, um dos responsáveis pela bonita festa.



PS: só para que se tenha uma idéia do amor de Artur Ferreira pelo América, sexta-feira, durante a solenidade, mesmo esquecido por muitos mandatários do clube, de vez em quando ele me perguntava pelo placar do jogo do América. O clube rubro, como todos sabem, naquela hora fazia jogo de suma importância contra o São Caetano, no interior paulista.



Artur deu sorte: o América ganhou de 2 a 1, ninguém acreditava.