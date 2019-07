Heriberto da Cunha comanda primeiro treino no ABC

Elpídio Júnior O treino realizado em dois turnos priorizou o trabalho de finalização.

No turno da tarde, o técnico continuou o treinamento com bola, também trabalhando com finalizções e fez o balanço do primeiro dia de trabalho. Ele disse que o coletivo serviu para analisar todos os jogadores, mas ressaltou que ainda é cedo para avaliar o desempenho do grupo em virtude de alguns jogadores ainda sentirem dores por causa dos treinos físicos da semana passada.Heriberto disse que o treino serviu para os jogadores se familiarizarem com os companheiros, conhecer o posicionamento deles dentro de campo e saber como gostam de receber a bola. Ele apontou a qualidade do grupo alvinegro destacando o trabalho de atletas como Tales, Marcos Paraná, Thiago, Washignton e Ben-Hur.Mesmo mencionando os jogadores, o treinador negou que já tenha um time formado para encarar os dois jogos-treino, o primeiro contra o selecionado da Cidade da Esperança, na quarta-feira (14), e o segundo contra o Alecrim, no sábado (17), ambos disputados no Estádio Frasqueirão.Para os amistosos, Heriberto da Cunha disse que vai cobrar muito a questão do posicionamento dos atletas. O volante Tales, um dos citados pelo técnico, disse que espera um entrosamento rápido dos jogadores, além de muita atitude. “A gente tem muito trabalho pela frente. Depois que nos conhecermos melhor, teremos mais liberdade de cobrar a bola e de reclamar com o companheiro”.O atacante More disse que sentiu um pouco o primeiro treinamento com bola por causa do forte treinamento físico e também espera que o time se entrose rápido. “Se dissermos que o time está entrosado, não é verdade. Estamos trabalhando para isso”, conclui.