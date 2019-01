Acusado de assaltos a residências e carros é preso em Parnamirim Trabalho conjunto da 1ª Delegacia de Parnamirim e da Especializada em Furtos e Roubos (Defur) resultou na prisão de Isac Soares da Costa, que reagiu e foi ferido numa das pernas.

Uma ação conjunta de policiais civis da 1ª Delegacia de Parnamirim e da Especializada em Furtos e Roubos (Defur) resultou na prisão de Isac Soares da Costa, 21, dentro de uma casa no bairro Bela Vista, em Parnamirim.



O titular da Defur, delegado Márcio Delgado Varandas, informou que Isac é foragido da delegacia de Parnamirim. Além disso, é assaltante de carros, residências e há suspeitas que tenha participado de algumas “saidinhas de banco”.



O acusado estava escondido em uma casa e já era investigado pelos policiais há alguns dias. Na manhã deste sábado (6), os policiais civis fizeram um cerco na residência do Isac. “Ele reagiu dentro do imóvel e atirou contra os policiais, mas acabou sendo atingido numa das pernas e foi rendido”, contou o delegado.



Isac foi socorrido e encaminhado ao hospital Walfredo Gurgel onde recebeu os primeiros-socorros antes de ser transferido para a 1ª Delegacia de Parnamirim onde vai ficar detido.



Márcio Delgado informou que foram apreendido um revólver calibre 38, munições desta arma e de pistola .40. Alguns objetos também foram encontrados dentro da casa. “Vamos apurar se esse material seria produto de algum crime praticado por ele”, avisou o titular da Defur.