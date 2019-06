Luxemburgo critica torcedores do Palmeiras Apesar de defender formas de protesto, técnico diz que houve julgamento precipitado dos palmeirenses

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira, dia 6 de janeiro, na Academia de Futebol, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, fez um balanço do ano que passou e falou a respeito do planejamento para 2009. Sobre os protestos feitos pela torcida na última segunda-feira, durante a reapresentação do elenco, o treinador afirmou não concordar com eles, mas se mostrou compreensível em relação a esse tipo de atitude.





Novo planejamento



"Vejo nosso trabalho sendo feito a longo prazo. Acredito que, para o Campeonato Brasileiro, estaremos totalmente preparados. Nesse primeiro semestre, é óbvio que vamos disputar as competições em alto nível. Mas preciso ser realista ao dizer que não somos favoritos para conquistar uma Copa Libertadores, por exemplo. O time está sendo novamente montado. Sei que isso não servirá como desculpa, mas o que eu posso dizer é que o nosso projeto é vencedor e vamos disputar as competições em alto nível".



Reforços



"Fizemos tudo dentro daquilo que havíamos conversado. Não vejo nada de diferente dos outros clubes. As pessoas estão julgando sem vê-los jogar. Chegaram alguns garotos, mas alguns deles tem perfil de liderança. Vamos aguardar os resultados".



Exemplo passado



"Nós mantivemos uma base para esse ano. Muitos atletas continuaram e outros chegaram. Vejo esse cenário como em 1996. Minha primeira entrevista foi para responder os motivos de termos contratado o Júnior (lateral-esquerdo), até então desconhecido. E depois ele jogou um excelente futebol".



Dispensas



"Não tivemos culpa pelos jogadores que saíram. Foi um processo natural. Alguns tinham propostas melhores, caso do Martinez. Outros saíram através da avaliação feita no decorrer do ano. Foram mudanças necessárias".



Time de 2008



"Não posso dizer que foi um ano ruim, pelo contrário. O time de 2008 deu resposta, pois sagrou-se campeão e brigamos pela vaga na Libertadores. Claro que poderíamos ter conseguido muito mais, mas alguns detalhes atrapalharam e tivemos que mudar um pouco o perfil. Foi uma necessidade do mercado, mas a temporada passada foi boa".



Frustração



"A maior frustração foi de não ter conseguido a vaga direta para a Copa Libertadores. Tínhamos esse direito se tivéssemos vencido o Botafogo, no Palestra. Essa fase de pré-Libertadores certamente vai atrapalhar um pouco o nosso trabalho de preparação. Mas é um desafio que temos que encarar".



Contratações



"Estamos aguardando a vinda de mais alguns atletas. Sei que a equipe necessita de um pouco mais de experiência. É importante para uma Libertadores."



Motivação



"Me sinto motivado e com vontade de ganhar. Sei que eu preciso vencer, pois caso contrário ficam me chamando de 'acabado', de 'fracassado'. De nada adianta eu ter conquistado inúmeros títulos se nesta temporada não fizer um bom trabalho".



20 anos de Paulistão



"Vou completar 20 anos desde a disputa do meu primeiro Campeonato Paulista (com o Bragantino, em 1989). Foram muitas conquistas de lá para cá, mas não vou ficar vivendo do passado. Seria maravilhoso se eu ganhasse de novo, seria o único a ser quatro vezes campeão consecutivo".



Comissão técnica



"A vinda do Cantarele foi para suprir a saída do Carlos Pracidelli. É um profissional muito competente e que entende bastante do assunto. O Fernando (Miranda) vai auxiliá-lo, mas também vai fazer a função de observador. Teremos ele, o Nei (Pandolfo) e agora o Lopes Júnior. Eles vão se dividir em ver os vídeos dos adversários e percorrer o Brasil analisando jogos e atletas. Vamos fazer um trabalho diferenciado e que vai acrescentar muito nesta temporada."



Eleição



"Não vai atrapalhar. Acontece isso em todos os clubes. É a política de um lado e a gente trabalhando desse outro lado."



Especulações



"Primeiro, ficaram falando que eu estava muito calado nas férias. É claro que estava calado, eram férias! Depois, citaram minha ida para o Santos. Volto a dizer que vou terminar a temporada no Palmeiras. As pessoas querem criar situações para perturbar o ambiente".



Torcida



"Desde que não tenha violência, acho válido a torcida se manifestar. Mas não concordo, pois estamos iniciando uma temporada e estão julgando precipitadamente. Isso não me incomoda, estou acostumado. Todo ano é assim: você tem que matar um leão e correr de dois".



Justiça Desportiva