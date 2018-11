Dirigente do América admite conversas sobre parceria com time alagoano

Arquivo Paulinho Freire disse que tem mantido conversas com dirigentes alagoanos.

Nessa parceria, o alvirrubro receberia jogadores do clube alagoano para serem usados na série B e assim colocá-los numa vitrine nacional para que numa possível negociação os dois clubes lucrem.Um dos diretores do América, Paulinho Freire, disse que há uma conversa com o presidente do clube alagoano. “Estamos ainda numa fase inicial de conversas”, declarou.Ele afirmou que o dirigente alagoano perguntou se havia algum interesse na parceria, que anteriormente era firmada com o CRB. “Eu disse que sim havia o interesse do América”, respondeu.Paulinho informou que as conversas acerca da parceria devem continuar depois do carnaval, “Vamos marcar e dependendo das conversas pode sair a parceria”, afirmou. “Há alguns detalhes a serem analisados”, concluiu o dirigente alvirrubro.