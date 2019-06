Nasemana: Blecaute no verão

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

• Diógenes Dantas: Os primos Garibaldi e Henrique estão cada vez mais desafinados;• Na Política: O desafio de Wilma em 2009• Na Política: Dickson fuma o cachimbo da paz;• Na Política: Fafá sobra na “casa do povo”;• Marcos Alexandre: A prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), não terá grandes problemas políticos na Câmara Municipal. Deve largar com uma bancada de 15 vereadores;• 20 Perguntas: As 20 maravilhas do RN;• Na Energia: GNV deve cair em 2009;• Na Cidade: O que falta nas praias potiguares?;• Na Cidade: Cuidado com a língua – novo acordo ortográfico entrou em vigor a partir de 1º de janeiro, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a partir de quando usar as regras;• Na Economia: Janeiro é época de pechinchar;• Na Polícia: A defesa pelo social;• Roberto Guedes: Henrique, e não Garibaldi, conseguiu os R$ 30 milhões para “Tata”;• Na Geral: Governo inicia obras do Complexo Educativo, Cultural e Tecnológico Cidade da Ciência• Na Entrevista: Augusto Viveiros – Vontade é o que não falta, já o dinheiro...• No Dois: Verão – Com que roupa eu vou?;• No Estilo: Chapéu – objeto de desejo no verão;• Na Cultura: Livro “A Invenção de Morel” relata aspectos da vida na ilha de Fidel Castro;• Na Cultura: O novo presidente da Capitania das Artes fala sobre os principais projetos de sua gestão;• Tânia Maria Pinheiro: A primeira impressão ao conhecer Jean Paul Prates é de fascínio!;• Na Tecnologia: O mau funcionamento do computador é resultado de problemas de fácil solução, como uma simples formatação ou limpeza;• Getúlio Soares: Manual gay para heteros;• No Turismo: Passeio gastronômico pelo mar da Pipa;• Zenaide Castro: O Brasil está no topo da lista do mercado turístico argentino;• No Esporte: Cleisson é a contratação de maior impacto da temporada;• No Ataque: Preocupante ver a quantidade de contratações de uma equipe de futebol que, a gente sabe, não dispõe de tantos recursos assim para arriscar tantos investimentos. E esse é o caso do América;• Alan Oliveira destaca: Por ser um político de carteirinha, João Ananias pode muito bem buscar uma leva de recursos no governo federal e dar uma sacudida no desporto da capital, com bons projetos;• Na Gastronomia: Pecado da Gula em alto mar;• Coluna Estar Bem: Self-service: é importante escolher um bom lugar para a refeição;• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio